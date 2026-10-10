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Uhapšena dvojica muškaraca: Pokušali baciti Molotovljev koktel na ugostiteljski objekat

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10.10.2026 18:45

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Policija je spriječila pokušaj paljenja ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu i uhapsila dvojicu muškaraca.

Muškarci čiji su inicijali B.B. (18) i N.S. (20) uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

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Oni su osumnjičeni da su protekle noći u 1.50 časova pokušali da izazovu požar na jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu, za šta su spremili Molotovljev koktel i fantomke, u čemu su ih spriječili policijski službenici, prenosi Srna.

Po nalogu dežurnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, dodali su iz policije.

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Tagovi :

Novi Beograd

Policija

hapšenje

MUP Srbije

bačen Molotovljev koktel

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