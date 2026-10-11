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Cvijanovićeva osvojila 306.123 glasa

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11.10.2026 14:55

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 306.123 ili 55,58 odsto glasova, što je za 160.499 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH.

Za Božovića je glasalo 145.624 ili 26,44 odsto birača, a za kandidata Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića 98.978 ili 17,97 odsto glasova.

Do sada su obrađeni podaci sa 2.046 ili 98,27 odsto biračkih mjesta, dok nisu primljeni podaci za još 36 biračkih mjesta.

Važećih listića bilo je 550.725, nevažećih praznih 24.063, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 4.966, prenosi Srna.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

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