Vučić sa Dodikom: Hvala za sve ove godine što smo se borili za Srbiju i Srpsku

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić sastao se danas u Zrenjaninu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, i tom prilikom mu zahvalio što su se prethodnih godina zajedno borili za Srbiju i Republiku Srpsku.

Vučić je, u video objavi na Instagramu, naveo da se Dodik i on i dalje sastaju i prave planove, iako se obojica ne nalaze na nekoj od državnih funkcija.

"Hoću da kažem jedno veliko hvala za sve ove godine što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku, i čestitam mu još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj. Zanimljivo je, ni on ni ja nismo ni predsjednici niti bilo šta sada, ali kao što vidite, i dalje se nalazimo i kujemo planove", naveo je Vučić.

Milorad Dodik je Vučiću poželeo uspjeh na predstojećim izborima i istakao da će Srbija biti sigurna i stabilna samo pobjedom liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

"Naći ćemo se mi još dugo godina. Ti brzo na mjesto predsednika Vlade Srbije, a ja ću ovako, pomoći sve što može. Želim ti svaki uspjeh sad na izborima. Srbija će samo biti sigurna i stabilna sa pobjedom tvojih, tebe i tvojih ljudi, liste za koju ja navijam, i mislim da je to najbolji izbor za Srbiju", poručio je Dodik.