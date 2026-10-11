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Dodik: Tramp i Putin grade mostove, a evropske birokrate udaraju u ratne bubnjeve

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11.10.2026 22:05

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je večeras energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Ovim činom otvorena su vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsjednici Putin i Tramp u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da će evropske birokrate, potpuno nedorasli svjetskoj potrebi za mirom, nastaviti da udaraju u ratne bubnjeve.

"I to ne samo riječima: vjerovatno će povećati isporuke raketa i oružja kako bi se ubijanje nastavilo. Jer njima mir nije cilj - njima je rat postao misija. Dok Tramp i Putin grade mostove, oni bi da drže rovove. Zato je ovo primirje i njihov poraz i poraz politike rata do posljednjeg Ukrajinca", naglasio je Dodik.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju, koje, prema njegovim riječima, stupa na snagu odmah.

"Odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se dogovorile. Nemojte ga kršiti", napisao je Tramp danas na mreži "Trut sošl".

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Milorad Dodik

Donald Tramp

Vladimir Putin

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