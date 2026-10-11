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Pojavili se prvi snimci: Novi napad Huta na aerodrom u Rijadu

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11.10.2026 19:14

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Напад у Ријаду
Foto: Screenshot / X

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila je da je "neidentifikovani projektil" ponovo pogodio međunarodni aerodrom kralj Halid u Rijadu.

Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg napada u kojem je poginulo 12 ljudi, dok je više od 300 povrijeđeno.

Prema navodima koalicije, projektil je pogodio Terminal 4, istu zgradu koja se na meti našla i juče. Nakon udara je izbio požar, koji gase vatrogasci, a na terenu su i hitne službe.

Ranije su brojni strani mediji izvijestili o snažnoj detonaciji koja je odjeknula u centru saudijske prijestonice. Aerodrom je danas bio zatvoren cijelog dana nakon jučerašnjeg napada.

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Jemenski Huti preuzeli su odgovornost za napad na aerodrom u Rijadu. Odgovornost za napad objavili su u televizijskom obraćanju. U današnjem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu ima povrijeđenih, objavila je saudijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Za sada nije poznato koliko je ljudi povrijeđeno. Saudijske vlasti još nisu objavile detaljnije informacije o posljedicama napada, dok su se na društvenim mrežama pojavili prvi snimci novog udara.

(Telegraf)

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Tagovi :

Rijad

Napad

Huti

Saudijska Arabija

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