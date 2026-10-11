Sudar autobusa i auta u BiH, saobraćaj otežan

Autor:ATV redakcija
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Na regionalnom putu Tuzla – Dubrave, u mjestu Krojčica, danas, 11. oktobra, je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i putnički automobil.
Ova informacija je potvrđena za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj.
Hronika
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Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće. Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.
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