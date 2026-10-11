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Sudar autobusa i auta u BiH, saobraćaj otežan

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11.10.2026 20:01

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Удес у Тузли
Foto: Tuzlainfo.ba

Na regionalnom putu Tuzla – Dubrave, u mjestu Krojčica, danas, 11. oktobra, je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i putnički automobil.

Ova informacija je potvrđena za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj.

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Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće. Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Tuzla

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