Sudar autobusa i auta u BiH, saobraćaj otežan

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Na regionalnom putu Tuzla – Dubrave, u mjestu Krojčica, danas, 11. oktobra, je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i putnički automobil.

Ova informacija je potvrđena za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj. Hronika Majka ubijenog Dejana Kostića Dele se oglasila sa groblja Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće. Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

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