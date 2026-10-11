Majka ubijenog Dejana Kostića Dele se oglasila sa groblja

Mira Kostić, majka ubijenog Dejana Kostića Dele, drugi rođendan svog sina nakon njegove smrti, dočekala je na groblju.

"Čekam pravdu, ali nje nema. Kucala sam na sva vrata. Jedni su me molili da ne pričam da sam kod njih bila, drugi samo sliježu ramenima. Ništa se ne dešava, mog Dejana nema, a oni su na slobodi", kroz suze i jecajući govori Mira.

Od januara prošle godine, kada je ostala bez sina, njen život obilježavaju tuga, čekanje i osjećaj da su njeni vapaji bez odgovora.

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"Sve više me obuzima nešto što ne mogu opisati riječima. Imam unuka i njemu želim da obezbijedim sve, ali ja sam izgubila jedinog sina, moga Dejana i tu bol ne mogu ničim da ublažim. Sve majke znaju o kakvoj boli govorim, tu ne pomažu nikakve terapije", priča ogorčena Mira.

Za nju, kaže, vrijeme ne olakšava patnju, naprotiv, svaki novi dan donosi isto pitanje, a svaki izostanak odgovora produbljuje osjećaj bespomoćnosti.

Nemanja Sjenica osumnjičen je za teško ubistvo, Nikola Kos za teško ubistvo u pomaganju, Jelenko Kopranović, teško ubistvo u podstrekavanju, a Jovica Grujić za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

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"U navedenom predmetu do sada su preduzete brojne istražne radnje, neke od tih radnji se i dalje preduzimaju, a pribavljaju se i dokazi putem međunarodne pravne pomoći. Rješenjem sudije za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, prema osumnjičenom J.K. na snazi su mjere zabrane, zabrana putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava, zabrana sastajanja i komunikacije za određenim licima i naredba da se povremeno javlja državnom organu prema osumnjičenom N.K. na snazi su mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava, zabrana sastajanja i komunikacija sa određenim licima, i naredba da se povremeno javlja državnom organu", odgovorili su iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, prenosi "Srpska info".

Na snazi je Interpolova potjernica za Nemanjom Sjenicom, a naredbu je još 14. januara prošle godine izdao Okružni sud u Banjaluci.

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Darko Kremenović, advokat Kopranovića i Kosa, potvrdio je kratko da su na snazi mjere zabrane za njegove branjenike i da istraga u ovom slučaju i dalje traje.

Podsjetimo, Dejan Kostić Dela ubijen je 11. januara prošle godine ispred restorana Stara Ada.

Nakon pritvora u međuvremenu su osumnjičeni pušteni da se brane sa slobode uz mjere zabrane, dok je Nemanja Sjenica i dalje nedostupan i za njim je raspisana međunarodna potjernica.