Koji Hercegovci će u NSRS?

Sve je isto samo njega nema, tako je najbolje opisati novi sastav Hercegovaca u Parlamentu Srpske. Boje juga braniće pet ili šest direktora, jedan doktorant, jedna profesorica i apsolvent prava. Umjesto Nebojše Vukanovića u poslaničku klupu sjeda budući doktor istorije Lazar Radan. Spreman je.

"Apsolutno ćemo biti opozicija ali možemo ukazivati pa neka neko iz naših nekih ukazivanja ili programa uzme neke stvari i mi ćemo biti zadovoljni. Ja kao prosvjetni radnik ću biti glas svih prosvjetara. Čovjek koji će se zalagati za temeljite reforme u sistemu obrazovanja jer to treba. U tom pravcu vidim svoje djelovanje i nadam se da će te četiri godine biti uspješne", rekao je Lazar Radan, poslanik Liste za pravdu i red.

Energo direktori krasiće i ovaj saziv. Ilija Tamindžija, Maksim Skoko, Ognjen Kuljić možda i Nedeljko Perišić i naravno prvi energetičar Srpske Luka Petrović. Pitanje ILI ILI većini teško pada.

Šta Vi prije birate, poslaničku ili direktorsku funkciju?

"Biraćemo šta bude trebalo", kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Trebalo bi se odlučiti za jednu funkciju jasni su građani.

"Skupljaju funkcije kao sličice. Mislim da bi trebalo da se to odvoji da se razdvoji. Ko može danas raditi dva posla kvalitetno, ne može niko osim ako su čarobnjaci".

"Da li je dobro da se obavljaju dvije funkcije? Nije bolje je jedna funkcija".

"Pa ne bih rekao da je dobro, to je za mene već sukob interesa".

"Ne treba spajati više funkcija uz jednu osobu nego da to bude više osoba", kažu građani.

Izabrani tribuni sa juga više nego zadovoljni. Neki su imaju pune ruke posla neke je kampanja iscrpjela, ali oni koji su stali pred kameru ATV-a kažu nastavljaju gdje su stali.

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"Narodni poslanici mnogo toga urade kroz odbore koji se ne prenose medijski, urade kroz određena lobiranja i određene interese za svoj grad i regiju za cijelu Hercegovinu. Ja ne mislim mijenjati svoje djelovanje", rekao je Maksim Skoko, narodni poslanik SPS-a.

"Pod broj jedan kada govorimo o Hercegovini moramo pomenuti saobraćajnu i putnu infrastrukturu. Nadam se da će se taj problem zaista u ovome mandatu riješiti kako bi i Hercegovina dobila adekvatne dobre puteve kao što je to u drugim regijama. Takođe, Hercegovina ima potencijal za privredni i ekonomski razvoj", rekao je Ognjen Kuljić, narodni poslanik SP-a u NSRS.

U poslaničke klupe će i dva Fočaka hirurg, profesor i direktor fočanske Bolnice Nenad Lalović ponovo će argumente ukrstiti sa SDS-ovim Ognjenom Bodirogom. Nevesinjska profesorica Zagorka Grahovac i apsolvent prava iz Trebinja Đorđe Vučinić sa kompenzacije opet ulaze u Parlament. Kada se sve sabere kompenzacija bi mogla usrećiti i Nedeljka Perišića iz Višegrada.