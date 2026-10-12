Evropa nastavlja da čini sve kako bi spriječila kraj sukoba u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jasno je da Evropljani ne pripadaju strani koja traži načine za postizanje mirnog rješenja. Evropljani su strana koja nastavlja da radi sve što može da bi spriječila kraj sukoba", istakao je Peskov.

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Portparol Kremlja je naveo da je Moskva zahvalna Vašingtonu zbog neprestanih napora da riješi situaciju u Ukrajini i da je impresionirana naporima američkih pregovarača za rješavanje situacije u Ukrajini.

Peskov je ponovio da je Rusija spremna da učini sve kako bi se postigao trajan i održiv mir.

(Srna)