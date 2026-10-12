Logo

Peskov: Evropa čini sve da bi spriječila kraj sukoba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 12:18

Komentari:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Evropa nastavlja da čini sve kako bi spriječila kraj sukoba u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jasno je da Evropljani ne pripadaju strani koja traži načine za postizanje mirnog rješenja. Evropljani su strana koja nastavlja da radi sve što može da bi spriječila kraj sukoba", istakao je Peskov.

Сарајево

BiH

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

Portparol Kremlja je naveo da je Moskva zahvalna Vašingtonu zbog neprestanih napora da riješi situaciju u Ukrajini i da je impresionirana naporima američkih pregovarača za rješavanje situacije u Ukrajini.

Peskov je ponovio da je Rusija spremna da učini sve kako bi se postigao trajan i održiv mir.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Evropa

Kremlj

Komentari (0)

Pročitajte više

Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.

Svijet

Pucnjava u školi u Francuskoj: Ranjeni direktor i nastavnik, uhapšen učenik (14)

3 h

0
Нови удар на џепове возача: Стиже талас поскупљења аутомобилских гума

Auto-moto

Novi udar na džepove vozača: Stiže talas poskupljenja automobilskih guma

3 h

0
Струјни осигурач

Srbija

Tijelo mladića (19) pronađeno u hotelu: Preminuo od strujnog udara

3 h

0
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Pala tri lica sa potjernica, jedan osumnjičen za pronevjeru

3 h

0

Više iz rubrike

Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.

Svijet

Pucnjava u školi u Francuskoj: Ranjeni direktor i nastavnik, uhapšen učenik (14)

3 h

0
Школске клупе у учионици.

Svijet

Poljska: Nakon niza napada u školama raspoređeno više od 20.000 policajaca

3 h

0
Објављена карта ризика путовања за 2027. годину.

Svijet

Objavljena karta rizičnih zemalja za putovanje: Evo gdje se nalazi BiH

4 h

0
ЕУ усвојила нове санкције против Русије

Svijet

EU usvojila nove sankcije protiv Rusije

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

35

Sidni Svini predstavila kostim za Noć vještica inspirisan provokativnom scenom iz „Euforije“

15

30

Zbog protesta srednjoškolaca privedeno preko 270 osoba

15

18

Kako je izveden prvi ljekarski pregled u svemiru?

15

13

Više brucoša dobilo mjesto u domu, a ovoliko ih je završilo ispod crte

15

10

Preseljeno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima