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Novi udar na džepove vozača: Stiže talas poskupljenja automobilskih guma

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12.10.2026 11:49

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Нови удар на џепове возача: Стиже талас поскупљења аутомобилских гума
Foto: Unsplash

Automobilske gume će još više da koštaju vozače. Kako sirovine za proizvodnju pneumatika bilježe vrtoglav rast na svjetskom tržištu, tržište guma se suočava sa ozbiljnim talasom poskupljenja koja će direktno pogoditi krajnje vozače.

Prema zvaničnim podacima sa svjetskih berzi, cijene osnovnih komponenata poput prirodnog kaučuka dosegle su visine kakve nisu viđene u posljednjih devet godina, što je navelo desetine proizvođača da podignu cijene svojih proizvoda.

Rast cijena sirovina na svjetskom tržištu

Prema podacima kineskog medija CCTV Finance, cijena prirodnog kaučuka na Šangajskoj berzi termičkih ugovora dostigla je oko 2.670 evra po toni.Od početka godine porasla je za više od 28 odsto, dostigavši najviši nivo u posljednjih devet godina.

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U proizvodnji automobilskih guma koriste se tri osnovne sirovine: prirodni kaučuk, sintetička guma i čađ. Sve tri bilježe rast cijena, što direktno utiče na troškove proizvođača.

Prema riječima Vanga Sjaocaija, direktora prodaje kompanije Shandong Huasheng Rubber, prirodni kaučuk poskupio je oko 15 odsto od početka godine, dok je cijena čađi porasla za više od 75 odsto.

Rastu cijena doprinose i sintetička guma i različiti hemijski aditivi, čije su cijene pod uticajem kretanja na međunarodnom tržištu nafte.

Njihova poskupljenja kreću se između 15 i 20 odsto.

Uticaj na krajnje kupce i vozače

Povećani troškovi sirovina stvaraju dodatni pritisak na industriju guma, a proizvođači ih sve češće prenose na kupce.

Zbog toga bi vozači u narednom periodu mogli da plaćaju više za zamjenu pneumatika, prenosi B92.

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Tagovi :

Gume za automobile

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ekonomija

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