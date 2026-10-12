Njemačka opet diže minimalnu satnicu, evo koliko će iznositi

Zakonska minimalna satnica u Njemačkoj od 1. januara 2027. godine iznosiće 14,60 evra, objavila je Savezna vlada Njemačke.

Trenutno minimalna satnica iznosi 13,90 evra (27 KM), a povećanje će biti provedeno u dva koraka. Ukupno povećanje od 13,88 odsto obuhvatiće milione radnika s najnižim primanjima.

O visini minimalne satnice odlučuje nezavisna Komisija za minimalnu platu, u kojoj su zastupljeni poslodavci, sindikati i predstavnici akademske zajednice. Komisija je prijedlog povećanja predstavila u junu 2025. godine, nakon čega ga je vlada usvojila uredbom.

Prilikom određivanja iznosa razmatraju se zaštita radnika, poštena konkurencija i uticaj na zaposlenost, uz praćenje rasta plata dogovorenih kolektivnim ugovorima.

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Od 2025. godine u obzir se uzima i referentna vrijednost od 60 odsto bruto medijalne plate zaposlenih s punim radnim vremenom.

Promjene će obuhvatiti i takozvane mini-poslove. Granica mjesečne zarade za ovu vrstu zaposlenja porašće sa 603 evra (1.179 KM) na 633 evra (1.238 KM) od januara 2027. godine.

Zakonska minimalna plata u Njemačkoj primjenjuje se od 2015. godine, ali postoje izuzeci, među kojima su učenici na stručnom osposobljavanju, samostalni djelatnici i volonteri, prenosi Avaz.