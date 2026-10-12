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U padu cijene nafte

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12.10.2026 08:26

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da su Rusija i Ukrajina ušle u "energetski prekid vatre", piše britanski dnevnik Fajnenšel tajms.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" manja za 1,3 odsto i sada je 103,34 dolara po barelu.

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Do pada cijena došlo je nakon što je Tramp juče izjavio da je uspostavljen "energetski prekid vatre" u Ukrajini.

- "Energetski prekid vatre" stupa odmah na snagu u sukobu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su saglasne. Ne prekidajte to! - naveo je Tramp u poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Truth social".

Fajnenšel tajms je nešto ranije objavio da je Trampova administracija zaprijetila da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršili pritisak na Kijev da obustavi sa napadima na rusku energetsku strukturu.

(Srna)

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Donald Tramp

cijene nafte

Nafta

Barel nafte

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