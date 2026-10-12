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Kremlj o Trampovoj izjavi da Ukrajini treba novi lider: Zelenski nije voljan

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12.10.2026 07:34

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Vladimir Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega predsjednik Bijele kuće Donald Tramp kaže da je Ukrajini potreban novi lider, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za Sputnjik.

"Tramp je rekao da vjeruje da je vrijeme za novog predsjednika. Zašto? Zato što ukrajinski predsjednik mora da donese veoma važne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat. Ili Zelenski preuzima ovu odgovornost i pokazuje političku volju, ili ne", naglasio je on.

Peskov je ocenio da Zelenski trenutno nije voljan da to učini.

Ranije je portparol Kremlja rekao za Sputnjik da je za Moskvu važno da neko u kijevskom režimu pokaže volju da prizna realnost na terenu i radi na mirnom rešenju.

Prethodno je Tramp rekao da Zelenski treba da održi izbore. Američki predsjednik ga je optužio da ignoriše zahtjeve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte i rekao da Ukrajini treba novi lider koji može da postigne dogovor.

Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. Glasanje je potom otkazano, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Donald Tramp

Vladimir Zelenski

Ruska vojna operacija 2026

Ukrajina izbori

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