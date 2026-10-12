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Mladić iz BiH doživio težak udes: Vatrogasci sjekli ogradu da ga izvuku

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12.10.2026 07:10

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Težak saobraćajni udes dogodio se u mjestu Haid u Gornjoj Austriji, kada je 23-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine izgubio kontrolu nad vozilom i frontalno udario u zaštitnu ogradu.

Prema dostupnim informacijama, 23-godišnji državljanin BiH, sa prebivalištem u Velsu, kretao se putem B1 iz pravca Linca prema Velsu. U naselju Haid, neposredno nakon izlaska iz tunela Nojhaus, iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu nad automobilom.

Vozilo je najprije skrenulo ka metalnim stubovima, silovito udarilo u uličnu svjetiljku, a zatim prešlo u suprotnu kolovoznu traku i zakkucalo se u zaštitnu ogradu na razdjelnom pojasu.

Zaglavljen u opremi, vatrogasci morali da intervenišu

Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, mladić je vozilom hitne pomoći prevezen u Klinički centar Vels-Griskirhen, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Raščišćavanje mjesta nesreće bilo je izuzetno otežano. Oštećena ulična svjetiljka pala je na sam kolovoz, dok su vatrogasci morali da demontiraju dio zaštitne ograde kako bi izvukli automobil koji je ostao potpuno zaglavljen u njoj, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Crna hronika svijet

nesreća

Saobraćajna nesreća

Državljanin BiH

Austrija

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