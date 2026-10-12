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Djevojka (21) udarila u stijenu tokom bandži-džampinga: Na mjestu ostala mrtva

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12.10.2026 07:23

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Dvadesetjednogodišnja djevojka poginula je u subotu tokom bandži-džampinga u napuštenom kamenolomu u njemačkom gradu Varštajnu, nakon što je tokom skoka udarila u stijenu.

Uprkos pokušajima reanimacije, preminula je na mjestu nesreće.

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Policija je u početku sumnjala da je riječ o nesreći prilikom penjanja, ali je u nedjelju pojasnila da djevojka nije pala u dubinu, već je tokom skoka udarila u stijenu, piše Bild.

Nesreća se dogodila oko 17.15 časova. Djevojka iz Ašerslebena došla je u napušteni kamenolom u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija sa četvoro pratilaca iz Saksonije-Anhalt.

Riječ je o prostoru koji nije zvanično uređeno penjalište, a prema navodima policije, grupa je sama napravila konstrukciju za bandži-džamping.

Na stijeni su, kako se čini, bili postavljeni gvozdeni lanci, ali za sada nije poznato da li su imali veze sa nesrećom.

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Četvoro pratilaca poginule djevojke nakon nesreće bilo je u stanju šoka. Vatrogasci su na mjesto događaja poslali i tim za psihološku pomoć kako bi im pružio podršku.

(Telegraf.rs)

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Njemačka

nezgoda

poginula djevojčica

bandži džamping

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