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Jednostavan doručak za zdravlje srca i bolju cirkulaciju

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12.10.2026 08:16

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Укусан пудинг од чиа сјемена у чаши на дрвеној дасци.
Foto: Charlotte May/Pexels

Pronaći doručak koji je istovremeno brz, ukusan i hranljiv nije uvijek lako, naročito tokom užurbanih jutara.

Ovsene pahuljice čest su izbor zbog visokog sadržaja vlakana i povoljnog uticaja na zdravlje srca, ali postoji još jedna jednostavna alternativa koja može da se pripremi prethodne večeri.

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Kardiolog dr Lars Sondergard kao jednu od opcija preporučuje puding od čija sjemenki sa orasima.

"Zahtjeva minimalan trud i obezbjeđuje obilje omega-3 masnih kiselina koje podržavaju srčani ritam i protok krvi", rekao je za "Parade".

Kombinacija bogata omega-3 masnim kiselinama

Čija sjemenke i orasi sadrže alfa-linolensku kiselinu (ALA), biljnu omega-3 masnu kiselinu. Sondergard navodi da ALA može da pomogne u smanjenju upalnih procesa i nivoa triglicerida, kao i da može blago da snizi krvni pritisak.

Čija sjemenke takođe su bogate vlaknima.

"Izuzetno su bogate rastvorljivim i nerastvorljivim vlaknima i pružaju slične prednosti kao ovas kada je riječ o snižavanju holesterola i održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi", objasnio je dr Sondergard.

Priprema ovog doručka je veoma jednostavna. Čija sjemenke potrebno je pomiješati sa mlijekom ili biljnim napitkom i ostaviti preko noći kako bi upile tečnost.

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Ujutru se mogu dodati orasi i tako se za svega nekoliko minuta dobija doručak bogat vlaknima i nezasićenim mastima.

(Indeks)

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