Prepoznat peti oblik dijabetesa: Mnogi ljudi ga imaju, ali se teško otkriva

Međunarodna federacija za dijabetes (IDF) prošle godine je zvanično priznala peti oblik šećerne bolesti, nakon decenija rasprava među naučnicima.

Procjenjuje se da od dijabetesa tipa 5 boluje do 25 miliona ljudi, uglavnom u siromašnijim dijelovima svijeta, a IDF sada želi da ga priznaju i druge velike zdravstvene institucije, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju.

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Bolest je prvi put opisana još 1955. godine na Jamajci. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kratko ju je priznavala tokom osamdesetih godina prošlog vijeka, ali ju je 1999. uklonila iz klasifikacije jer tada nije bilo dovoljno dokaza da je riječ o posebnom obliku dijabetesa.

Koga najčešće pogađa dijabetes tipa 5?

Dijabetes tipa 5 ranije je bio poznat kao dijabetes povezan s pothranjenošću. Najčešće se pojavljuje kod mladih i pothranjenih ljudi, posebno u dijelovima Azije i Afrike.

Za razliku od dijabetesa tipa 1, kod kojeg imuni sistem napada ćelije koje proizvode insulin, i tipa 2, kod kojeg tijelo slabije reaguje na insulin, kod tipa 5 problem je vjerovatno povezan s dugotrajnom pothranjenošću. Ona može da poremeti razvoj pankreasa i smanji njegovu sposobnost proizvodnje insulina, prenosi Indeks.hr.

Istraživanje sprovedeno u južnoj Indiji pokazalo je da oboljeli proizvode premalo insulina, ali njihova tijela i dalje relativno dobro reaguju na njega. Upravo ih to razlikuje od većine ljudi s dijabetesom tipa 2.

Pogrešno liječenje dijabetesa tipa 5 može biti opasno

Endokrinolog Meredit Hokins godinama se zalaže za priznanje ovog oblika bolesti. Njeno istraživanje iz 2022. pokazalo je da oboljeli imaju poseban metabolički profil koji se ne uklapa u uobičajene tipove dijabetesa.

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To je važno i zbog liječenja. Standardne doze insulina kod nekih pacijenata s tipom 5 mogu da izazovu opasan pad šećera u krvi, posebno u siromašnim područjima gdje ljudi nemaju redovan pristup hrani ni mogućnost stalnog mjerenja glukoze.

“Ključno je razumijeti tačan tip dijabetesa koji pacijent ima kako bismo mogli da mu pružimo odgovarajuće liječenje“, rekao je Krejg Bil sa Univerziteta u Ekseteru.

Godinama nije imao ni jasno ime

Hokins upozorava da je nedostatak zvaničnog priznanja otežavao dijagnostikovanje bolesti, liječenje i finansiranje istraživanja. Procjene broja oboljelih zato su još nesigurne, a stvarni broj mogao bi biti veoma veliki.

IDF je prošle godine osnovao posebnu radnu grupu za dijabetes tipa 5, koju vodi Hokins. Njen zadatak je da izradi jasne kriterijume za dijagnozu i liječenje, uspostavi međunarodni registar pacijenata i edukuje zdravstvene radnike.

Dio istraživača smatra da se s priznanjem bolesti predugo čekalo, dok drugi upozoravaju da još postoje velike razlike među pacijentima i nejasnoće oko dijagnoze. Dodatna istraživanja trebalo bi da pomognu da se utvrdi koliko je bolest rasprostranjena i koji je način liječenja najbezbjedniji, prenosi Indeks.

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Problem nije ograničen samo na Aziju i Afriku. Pothranjenost je prisutna i u dijelovima Latinske Amerike i Kariba, zbog čega stručnjaci očekuju da će slučajevi dijabetesa tipa 5 biti otkriveni i u drugim dijelovima svijeta.