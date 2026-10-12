Zaraženo 650 osoba, ima i mrtvih: Opasna bakterija otkrivena u jajima iz Ukrajine

Jaja uvezena iz Ukrajine hitno se povlače iz prodaje širom Velike Britanije nakon što je u njima otkrivena opasna bakterija Salmonella Enteritidis.

Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) naložila je hitnu mere zaštite javnog zdravlja i povlačenje svih pakovanja ukrajinskog proizvođača „Jasensvit“ sa oznakom 3UA1012066.

Laboratorijske analize i genetsko testiranje potvrdili su da se bakterijski soj iz ovih jaja direktno podudara sa sojem registrovanim kod 36 obolelih osoba u Engleskoj. Paralelno sa ovim slučajem, Velika Britanija se bori sa širom epidemijom salmonele koja se prati od jula, u kojoj je do sada zaraženo čak 650 osoba, 99 je završilo u bolnici, dok su dvije osobe preminule.

Nalog za hitno uništavanje zaliha

Zaražena jaja uglavnom su isporučivana restoranima, kafićima i ugostiteljskim objektima, ali je dio pakovanja završio i u manjim lokalnim prodavnicama. Prema zvaničnim informacijama, ova jaja nisu distribuirana kroz velike trgovačke lance.

Povlačenje obuhvata jaja svih veličina i svih rokova upotrebe sa navedenom oznakom. Potrošačima i ugostiteljima upućen je apel da obavezno provere šifru utisnutu na samoj ljusci jajeta, jer su pojedina pakovanja prepakivana u Britaniji. Svim subjektima je naređeno da momentalno prestanu sa upotrebom i prodajom spornih serija i da svu preostalu zalihu bez odlaganja unište, prenosi Bizportal.