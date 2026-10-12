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Građani BiH uskoro će moći da blokiraju neželjene pozive i poruke

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12.10.2026 09:42

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Građani BiH uskoro će imati mogućnost da se upisom u javni registar "Ne zovi" zaštite od neželjenih poziva i poruka reklamnog sadržaja.

Nova pravila odnose se ne samo na kompanije, već i na političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije koje građane kontaktiraju u marketinške svrhe.

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Zaštita će obuhvatati različite oblike komunikacije, uključujući telefonske pozive koje upućuju osobe ili automatizovani sistemi, SMS i MMS poruke, kao i faksove.

Ipak, postoje određeni izuzeci. Organizacije i kompanije moći će nastaviti kontaktirati korisnike koji su im prethodno dali pisanu saglasnost za takvu komunikaciju. Prilikom prijave u registar građani će, međutim, imati mogućnost povući sve ranije date saglasnosti. Saglasnosti koje budu date nakon upisa takođe će važiti sve dok ih korisnik ne opozove.

Uspostavljanje registra zahtijevaće dodatno vrijeme. Nakon stupanja pravila na snagu, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) imaće 30 dana da donese administrativno-tehničko uputstvo za njegovu primjenu. Sam registar treba biti uspostavljen u roku od 120 dana od stupanja tog uputstva na snagu.

U slučaju da građani i nakon upisa budu izloženi nedozvoljenim marketinškim pozivima i porukama, pritužbe neće rješavati RAK. Za postupanje po takvim prigovorima nadležni su organi zaduženi za zaštitu potrošača i zaštitu ličnih podataka.

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Uvođenjem registra "Ne zovi" Bosna i Hercegovina nastoji uskladiti domaće propise s evropskim pravilima o privatnosti i elektronskim komunikacijama, odnosno Direktivom Evropske unije iz 2002. godine.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

BiH

Registar Ne zovi

marketinški pozivi

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