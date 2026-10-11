Dodik: Ne očekujem brzo formiranje vlasti na nivou BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.

Dodik je najavio razgovore sa HDZ-om BiH o formiranju vlasti na nivou BiH.

"Mi smo imali partnerstvo koje je dokazano, uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kad su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali to se svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu. I to je to", ukazao je Dodik.

On je naveo da se SNSD i HDZ BiH ne slažu u mnogo čemu.

"Mi imamo rezerve prema tom evropskom putu, ali smo rekli da se zbog toga po čemu se razlikujemo nećemo svakoga dana svađati. Hajde da probamo nešto da uradimo. Hoćemo da uradimo", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da mu niko neće zadavati dnevni red sastanka, kao i da ga ne zanima ko je od bošnjačkih stranaka s druge strane.

"Ali oni su nama ukrali godinu i po dana mandata kad je Zoran Tegeltija, kao Srbin, trebalo da bude predsjedavajući (Savjeta ministara). Privlači me ta situacija da im nešto uzvratim", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da će stranke koalicije na vlasti u Republici Srpskoj imati devet mandata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i da smatra da je na tom nivou potrebna šira koalicija.

"Ja mislim da i iz opozicije moraju da shvate da su gubili glasove zato što se stvorio utisak o njihovom podaništvu gore. Treba da se konačno vrate na srpske nacionalne pozicije i da vrate svoj politički kapacitet", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a smatra da će i kod njih prevladati razum i da će biti u toj široj koaliciji sa jednim, dvojicom ili četvoricom poslanika.

"Vidim tamo neki kažu da će sada uzeti opoziciju i napraviti većinu. Pa neka naprave. Evo, ja se slažem da naprave. Samo ako mogu, neka naprave", rekao je Dodik za "Evronjuz BiH".

Dodik je naveo da ovaj put na izborima nije bilo zloupotrebe tehnologije, ali da je moguće da će se to desiti drugi put.

"Mi ne želimo da budemo zloupotrijebljeni", naglasio je Dodik.

On je rekao da će biti redefinisani izborni zakon i izborna komisija i da od toga zavise budući dogovori.

On je naglasio da je Sarajevo politički bolesno i da je predizborna kampanja za Predsjedništvo sprovedena na tome da se kaže da moraju osigurati da budu dva člana Predsjedništva BiH da bi preglasavali Željku Cvijanović.

"A kada je ušla (hrvatski član) Darijana Filipović, sada je opšti jauk. Sada ne mogu dva odlučivati, sad odlučuju tri", naveo je Dodik.

On je rekao da u Sarajevu misle da narativ koji oni stvore o nečemu mora svako da prihvati.

"I da mi ovdje u Banjaluci moramo da živimo njihove živote i njihove snove. To se, naravno, ne dešava", istakao je Dodik.

On je rekao da ne drami u vezi sa pitanjem o eventualnom pomilovanju u Predsjedništvu BiH kako bi mogao da bude predsjednik Vlade Republike Srpske, ali da misli da bi njima u Sarajevu bilo pametnije da to pitanje riješe.

On je ukazao da je Igor Dodik dobio najviše glasova na parlamentarnim listama.

"On je ponosan na to što je moj sin, a i ja sam ponosan", istakao je Dodik.

On je rekao da će o kandidatu za predsjednika Vlade Republike Srpske odlučivati politička partija koju vodi.

Odlična saradnja sa koalicionim partnerima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su se dosadašnji koalicioni partneri SNSD-a pokazali kao odlični saradnici i da nema nijedan problem s njima, jer kad god je bilo neko teško pitanje za Republiku Srpsku, bili su zajedno.

"To je jedna od najboljih struktura ljudi s kojima sam ja u političkom smislu radio do sada. Imamo korektan dogovor s partnerima", rekao je Dodik za "Evronjuz BiH".

Dodik je pohvalio izborne rezultate Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH, te Save Minića za predsjednika Republike Srpske, za koga je rekao da je po prirodi optimističan, sigurno lojalan, patriota, a to je pokazao i u svim poslovima koje radi.

On je rekao da je vrijeme za mlade ljude u SNSD-u, ali da ni stari kadar nije zapostavljen, prenosi "Srna".

Odgovarajući na pitanje o eventualnoj saradnji sa liderom Pokreta "Sigurna Srpska" Draškom Stanivukovićem, Dodik je rekao da ostaje pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je ovo teško i izazovno vrijeme koje traži dodatno razumijevanje.

"Traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima, vraćanje Republici Srpskoj dominantno. Odbiti svaku priču o BiH koja ugrožava Republiku Srpsku. Nismo spremni da damo nijedan promil Republike Srpske za neku veliku priču o BiH", rekao je Dodik.

Govoreći o geopolitičkim pitanjima, Dodik je istakao da Sarajevo ne razumije da je svijet u narativima, u vrijednostima promijenjen i da se vratila politika suvereniteta i nacionalnog identiteta.

"Da mi nismo takvi kakvi smo i primijećeni, ne bi se tu ništa ni desilo. Državni sekretar SAD Marko Rubio kaže da je sav problem zapadnog svijeta to što je odustao od nacionalizma. Nije nacionalizam negativna stvar. Šovinizam je loš. To je mržnja zato što neko pripada drugom narodu, a nacionalizam je kada voliš svoje", rekao je Dodik.

On je istakao da su izbori prošli bez visokog predstavnika, bez američkog ambasadora, te da su se pokazali kao odlični.

"Drago mi je što čujem snage na globalnom nivou koje govore o tome da je to nepotrebno, da je to dokaz neuspješnosti zemlje, bilo kakve, u kojoj stranac upravlja 30 godina. Ove maligne elite sa zapada, Francuska, Njemačka, Britanija, koje žele da zadrže ovdje još uvijek upravljanje, za razliku od elite u Americi koja smatra da treba da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, proizvele su određeni sukob među njima, i to je nešto novo", rekao je Dodik.

On je podsjetio da prilikom dogovora o novom visokom predstavniku nisu mogli doći do nekog zajedničkog imena i jasno se vidjela polarizacija između Amerike i zapadne Evrope.

"I sad smo napravili nešto što ne postoji, vršilac dužnosti visokog predstavnika. To nikad nije bilo, niti postoji, ali to je situacioni kompromis koji je napravljen zato što je on zamjenik. Mogao je da ostane zamjenik i ništa više", poručio je Dodik.

Dodik ističe da se u postojećem stanju sprovode izbori, te da je vidljiva stabilnost i mir.

"Mi smo bili nemirniji dok je bio ovdje (Kristijan) Šmit, kome je rečeno da mora da ode, i on je otišao", rekao je Dodik.

SNSD ostaje privržen izvornom Dejtonu, Sud i Tužilaštvo BiH ne mogu ostati

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ova stranka ostati privržena vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum i zaštiti položaja Republike Srpske, ističući da Sud i Tužilaštvo BiH ne mogu ostati u sadašnjem obliku.

Dodik je naveo da politika SNSD-a ostaje ista, da je neće mijenjati, te da je to partija koja se drži izbornog Dejtona i slova Dejtona.

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"Kače nam priču o tome da smo rušioci Dejtona. Dejton je srušen, od njega nema ništa, ostale su samo krhotine koje pokušavaju muslimani u Sarajevu da na razne načine izbjegnu", rekao je Dodik.

On je dodao da će SNSD ostati privržen vraćanju na izvorni Dejton, te naveo da je to ponuda Bošnjacima.

Dodik je istakao da je SNSD postigao veliki izborni rezultat, da im sada predstoji da izaberu četiri ili pet svojih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Ponudićemo jednu širu platformu svima. Kada kažem pet delegata, mislim da može i opozicija da ima nekog ko će tamo raditi, a ne ko će biti opozicija ovoj četvorici", rekao je Dodik za "Evronjuz BiH".

On je dodao da je racionalno da se stvori tim koji će zajedno raditi na dogovorenim politikama u Domu naroda.

"Dogovorena politika je da se sve ono što je mimo Ustava BiH stavi na dnevni red, za pregovore, razgovore i odlučivanje. Nisam protiv toga da ostane neki oblik suda, ali ovaj sud i Tužilaštvo BiH sigurno ne može da ostane", rekao je Dodik.

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On je naveo da nije protiv jedinstva stranaka iz Republike Srpske na nivou BiH.

"Mi smo odgovorna struktura. U Sarajevu treba da nastupamo zajedno. Nisam protiv, ali moraju se dogovoriti politike. Nema bjanko povjerenja. Politike podrazumijevaju apsolutnu, neupitnu zaštitu Republike Srpske. Odbaciti laž i narativ o EU integracijama koje ruše naš ustavni položaj", rekao je Dodik.

On je dodao da SNSD ne želi da evropski put BiH bude antisrpski put.

"Evropa je u krizi, unutrašnji odnosi su nikakvi, članice zemlje propadaju, lideri u članicama EU gotovo da se ne snalaze", rekao je Dodik.

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Dodik je istakao da su Bošnjaci razvalili spoljnu politiku BiH, te da je to ključno pitanje koje mora da se raspravi.

On je naveo da će Srbi u Savjetu ministara dobiti četiri ministarska mjesta, te da je o imenima još rano govoriti.

Dodik je rekao i da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara nije najvažnije, te da ako Predsjedništvo BiH vodi spoljnu politiku, kako je to predviđeno, onda je ministar potpuno benigna stvar.

Dodik je naglasio da Bošnjaci smatraju da je sve što su oni uradili dostignuće koje se ne smije dirati, što nije tačno.

"Mora se sve ponovo riješiti", istakao je Dodik.