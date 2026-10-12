Sedam puta se udavala, od muškaraca uzimala novac za kocku

Jedna žena iz Las Vegasa osuđena je nakon što se više puta udavala za muškarce, a zatim od njih uzimala novac pod izgovorom da je potreban za navodne porodične hitne slučajeve.

Prema navodima istražilaca, novac je koristila za finansiranje kockanja, a odlukom suda naloženo joj je da isplati 280.000 dolara na ime naknade štete.

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Džijajing Čen (34) u julu je priznala krivicu za bigamiju i pribavljanje novca lažnim predstavljanjem. Kada su je detektivi pitali zašto se neki od muškaraca s kojima je stupala u kontakt nisu oženili njom, navodno je odgovorila: „Zato što ne plaćaju svi“.

Prema pisanju lista „Las Vegas rivju džurnal“, okružna sudija Kristal Eler izrekla joj je 6. oktobra uslovnu kaznu, uz obavezu da prvu godinu provede u pritvorskom centru okruga Klark. U kaznu joj je uračunato 125 dana koje je već provela u pritvoru.

Čen mora i da se podvrgne programu liječenja zavisnosti od kockanja, kao i da poštuje mjere elektronskog nadzora.

Podnijela 14 zahtjeva za brak, izdato sedam vjenčanih listova

Istražioci su utvrdili da je Čen od 2019. do 2024. godine podnijela 14 zahtjeva za sklapanje braka, na osnovu kojih je izdato sedam vjenčanih listova.

Policija je pronašla i dokumentaciju na lažno ime Viki Liang. Prema navodima vlasti, Čen je upoznavala muškarce, udavala se za njih, a zatim tražila novac tvrdeći da je potreban za liječenje ili druge hitne porodične situacije. Nakon što bi dobila novac, često bi prekidala kontakt.

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Muškarcima govorila da novac treba za liječenje rođaka

Čen je potencijalne partnere upoznavala putem društvenih mreža, uključujući platformu Vičet, a brak je predlagala nakon svega nekoliko mjeseci veze.

Nakon vjenčanja, muškarcima je, prema navodima istražitelja, govorila da je njenim rođacima u Kini potrebna medicinska pomoć i tražila finansijsku podršku.

Jedan muškarac rekao je policiji da joj je dao 40.000 dolara za liječenje bolesnog rođaka. Drugi joj je dao 23.000 dolara, a samo dvije sedmice kasnije ona mu je saopštila da više ne želi da budu u braku. Treći muškarac naveo je da joj je dao 20.000 dolara kako bi pomogao njenoj polusestri.

U drugom slučaju, Čen je ubijedila muškarca da zajedno štede za kupovinu kuće. On i njegova porodica prikupili su oko 30.000 dolara, ali je ona prestala da komunicira s njim nakon što je dobila novac.

Prema navodima detektiva, Čen je prednost davala Las Vegasu zbog jednostavne procedure sklapanja braka. Ipak, prilikom podnošenja zahtjeva neophodno je navesti podatke o prethodnim brakovima, trenutnom bračnom statusu i datumu okončanja posljednjeg braka.

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Koristila lažna dokumenta, a na kockanju izgubila više od 300.000 dolara

Policija je saopštila da je Čen prilikom podnošenja zahtjeva koristila falsifikovana identifikaciona dokumenta i lažno ime.

Istražioci su otkrili i da je tokom jedne godine izgubila više od 300.000 dolara kockajući se u kazinu „Vin las Vegas“.

Jedna od žrtava zadužila se zbog prevare

Rejmond Tam, jedan od muškaraca koji su, prema navodima istrage, prevareni, prisustvovao je izricanju kazne 6. oktobra. Pred sudom je govorio o finansijskim posljedicama koje je pretrpio.

Prema izvještaju lista „Las Vegas rivju džurnal“, Tam je rekao da duguje novac prijateljima i da je imao poteškoća da isplati zaposlene u svojoj fabrici.

"Psihički sam uznemiren svakog dana. Ne mogu da spavam", rekao je Tam sudu.

Glavni zamjenik okružnog tužioca Ostin Bomont opisao je Čen kao „tipičnu odbjeglu nevjestu. Tužioci su naveli da je devet oštećenih zatražilo naknadu štete, a pojedinačni zahtjevi kretali su se od oko 8.000 do više od 80.000 dolara.

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Sudija Kristal Eler naložila je Čen da isplati ukupno 280.000 dolara i da se podvrgne liječenju zavisnosti od kockanja. Njen advokat Tomas Vels rekao je da se kaje i da se nada da će nakon izlaska na slobodu pronaći legalan posao.

Oštećeni bi mogli dugo da čekaju na povrat novca

Prema zakonima savezne države Nevade, sudski nalozi za naknadu štete u krivičnim postupcima mogu se sprovoditi na način sličan građanskim presudama. Obaveza vraćanja novca ne prestaje automatski završetkom kazne, a oštećeni mogu nastaviti da traže isplatu preostalog duga, prenosi Glas Srpske.

Ipak, ostaje neizvjesno da li će Čen zaista moći da vrati cijeli iznos od 280.000 dolara, posebno imajući u vidu prijavljene gubitke na kockanju.