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Slovenci glasali na referendumu: Odbacili Zakon o parlamentarnoj istrazi i plaćanje TV pretplate

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12.10.2026 07:14

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Избори у Словенији
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Zakon o parlamentarnoj istrazi tijesnom većinom je odbačen na jedinom obavezujućem referendumu koji je održan u nedjelju u Sloveniji, dok je na tri neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada, između ostalog i o ukidanju TV pretplate, pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije Slovenije.

Većina od 50,5 odsto građana glasala je protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, dok je 49,5 odsto glasalo "za", prenosi agencija STA.

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Referendum su pokrenule organizacije civilnog društva nakon što je nova desničarska koalicija usvojila taj zakon u maju, čak i prije nego što je vlada zvanično imenovana.

Na preostala tri referenduma, koja je parlamentarna većina spojila sa obavezujućim referendumom, birači su podržali vladajuću koaliciju i vladu.

Najveći procenat glasova "za", 61,2 odsto, zabilježen je na glasanju za uvođenje obaveznog rada kao uslova za primanje socijalne pomoći, dok je 38,8 odsto građana bilo protiv.

Većina od 55,9 odsto glasala je za to da se državljanima trećih zemalja uskrati pravo glasa na lokalnim izborima, u skladu sa zakonskim izmjenama koje je vladajuća većina već usvojila u junu.

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Takođe, većina od 50,7 odsto glasala je za ukidanje obavezne pretplate koja predstavlja glavni izvor finansiranja javnog emitera RTV Slovenija.

Prema gotovo konačnim rezultatima, izlaznost je iznosila skoro 53 odsto, što je druga najveća izlaznost od sticanja nezavisnosti Slovenije, odmah iza referenduma iz 2003. godine o pristupanju zemlje EU i NATO-u, kada je glasalo više od 60 odsto birača sa pravom glasa, prenosi Glas Srpske.

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Tagovi :

Slovenija

Referendum

glasanje

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