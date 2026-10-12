Bujica u Nepalu odnijela cijela sela: Ljudi bježali u šumu da se spasu

U središnjem Nepalu bujična poplava odnijela je kuće i mostove, a najmanje pet osoba vodi se kao nestalo. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima, dok su pojedina naselja odsječena i zavise od vazdušnog prevoza za dopremanje pomoći. Uzrok poplave još nije utvrđen.

Najmanje pet osoba nestalo je nakon što je bujična poplava u nedjelju pogodila okrug Gorkha u središnjem Nepalu, odnoseći pritom kuće, mostove i druge objekte.

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Prema podacima nepalskih vlasti, spašeno je 95 ljudi, među kojima je i devet stranih državljana, dok je više od 650 ljudi pogođeno katastrofom. Nepalska Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa izvijestila je da su oštećene 204 kuće. Najteže je pogođena ruralna opština Cumnubri, gdje su, prema riječima lokalnih zvaničnika, najmanje dva sela uništena, a nekoliko mostova odneseno. Pet nestalih osoba navodno su stočari, a nestalo je i približno 100 grla stoke.

U akcijama potrage i spašavanja angažovano je više od 700 pripadnika sigurnosnih snaga, a nepalska vojska rasporedila je četiri helikoptera. Stanje na terenu dodatno otežava uništena saobraćajna infrastruktura.

"Cijela ruralna opština sada je odsječena, a vazdušni prevoz jedini je preostali način da se do nje stigne", rekao je Narajan Prasad Sapkota, administrativni čelnik ruralne opštine Cumnubri, prema pisanju lista The Kathmandu Post. Zbog toga je otežano kretanje stanovništva i dopremanje osnovnih potrepština, a vlasti su najavile potragu za alternativnim saobraćajnim pravcima.

Pojedini stanovnici upozorili su jedni druge na opasnost gotovo sat vremena prije nego što su stigla službena upozorenja. Suna Gurung ispričao je za The Kathmandu Post da ga je u nedjelju u 4.45 probudio telefonski poziv iz sela uzvodno, čiji su stanovnici javili da se rijeka izlila iz korita i pozvali ga da odmah pobjegne. Prema njegovim riječima, nivo vode naglo je porastao u samo deset minuta.

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"U roku od deset minuta rijeka je dramatično nabujala. Digli smo uzbunu, probudili sve i pobjegli u šumu", rekao je Gurung. Dodao je da je službeno upozorenje na njihove mobilne teelfone stiglo tek nakon što su se već sklonili na sigurno. Nepalske vlasti priznale su kašnjenje u slanju upozorenja. Poruke stanovnicima u višim predjelima poslate su gotovo dva sata nakon početka poplave, dok su upozorenja za niže predjele stigla približno pet sati nakon njenog početka, prenosi RadioSarajevo.

Još nije utvrđeno što je pokrenulo bujicu. Jedna od mogućnosti jest da je klizište privremeno blokiralo rijeku Budhi Gandaki ili njen pritok, nakon čega se voda naglo probila i krenula nizvodno. Razmatra se i mogućnost urušavanja ledenjaka, odnosno lavine leda i stijena koja je mogla izazvati klizište. Međutim, stručnjacima je zasad teško potvrditi taj scenarij jer je gusto naoblačenje otežalo dobijanje kvalitetnih satelitskih snimaka.

Nova poplava pogodila je Nepal dok se zemlja još oporavlja od katastrofalnih poplava i klizišta na granici s Tibetom u avgustu, u kojima su, prema ranijim izvještajima, stotine ljudi poginule, a hiljade se vode kao nestale. Prethodnu katastrofu izazvala je lavina stijena i leda u blizini vrha Langtang Lirung na nepalskoj strani Himalaje.