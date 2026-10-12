Teška saobraćajka u BiH: Troje povrijeđenih nakon slijetanja škode

Na magistralnom putu M-18, u mjestu Bijeliš, područje Olova, 11. oktobra 2026. u 00:05 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je bilo povrijeđenih.

Automobil marke Škoda sletio je sa kolovoza, a njime je upravljalo lice B.S., rođeno 1997. godine, iz Ilijaša.

Tom prilikom su saputnici u vozilu A.P., rođeno 2001. godine, A.G., rođeno 1997. godine, oba lica iz Ilijaša i N.K., rođena 2003. godine, iz Sarajeva zadobili teške tjelesne povrede, dok je lice M.A., rođeno 2000. godine, iz Ilijaša zadobilo lake tjelesne povrede, konstatovane u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Olovo koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode, prenosi Avaz.