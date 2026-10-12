U Srpskoj hospitalizovano 13 osoba zbog akutne respiratorne infekcije

U bolnicama u Republici Srpskoj prijavljeno je 13 slučajeva oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije koji su zahtijevali hospitalizaciju, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

Prema podacima Instituta, u trebinjskoj Bolnici prijavljeno je četvoro oboljelih, u bolnicama u Doboju i Bijeljini po troje, u bolnici u Zvorniku dvoje, a u Foči jedno oboljelo lice.

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Ovi slučajevi prijavljeni su od 28. septembra do 4. oktobra.

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj u ovom periodu su prijavili 4.204 akutne respiratorne infekcije, registrovano je i 479 oboljenja sličnih gripu, a najveća učestalost je u regijama Trebinja i Foče.

"Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih infekcija najviše obolijevali najmlađi", naveli su u Institutu.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske naveli su da se vakcinacija protiv gripa očekuje u novembru, a načelnik Službe za epidemiologiju u ovoj ustanovi Nina Rodić Vukmir napomenula je da je to najefikasniji i najjeftiniji način zaštite od neke zarazne bolesti, pa tako i od gripa, piše Srna.

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Prema njenim riječima, neophodno je vakcinisati se što prije, pogotovo osjetljive kategorije stanovništva, jer je potrebno najmanje dvije sedmice nakon imunizacije da se razvije zaštita.