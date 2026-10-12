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Pucnjava u školi u Francuskoj: Ranjeni direktor i nastavnik, uhapšen učenik (14)

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12.10.2026 11:53

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Obanj u deprtmanu Buš-di-Ron na jugu Francuske zadobili su danas prostrijelne rane u oružanom napadu osumnjičenog 14-godišnjeg učenika.

Oni su ranjeni ispred škole "Žozef Lakanal" u Obanju nakon što je jedan učenika ispalio hice iz pištolja kalibra devet milimetara i iz puške sačmare, prenosi "Figaro".

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Ubrzo nakon toga, napadač je uhapšen, a ranjeni direktor i nastavnik su hospitalizovani sa prostrijelnim ranama.

"Pucao je četiri ili pet puta i nedugo poslije napada je uhapšen", potvrdila je lokalna policija.

Na lice mjesta izašli su pripadnici lokalne policije i vatrogasne službe Obanja, a francuski ministri unutrašnjih poslova i nacionalnog obrazovanja, kao i ministar delegat za stručno obrazovanje i obuku i profesionalnu praksu, posjetiće danas popodne Obanj.

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Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosvjeti i uslovima školovanja.

(Telegraf.rs)

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Francuska

Pucnjava

Škola

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