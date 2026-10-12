Nastavljaju se protesti srednjoškolaca u Francuskoj: Očekuje se blokada škola

Protesti srednjoškolaca u Francuskoj nastavljaju se danas, a očekuje se da će učenici blokirati škole kao i prethodnih nedjelja tražeći bolje uslove obrazovanja, prenose francuski mediji.

Pripadnici interventne policije raspoređeni su u blizini škola u Merinjaku, u departmanu Žironda, prenio je BFM.

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Nastavno osoblje postepeno uvodi učenike u školu, a desetak srednjoškolaca zapalilo je kontejnere za smeće.

Jedan stanar je bezuspješno pokušao da interveniše protivpožarnim aparatom prije dolaska vatrogasaca.

Od početka srednjoškolskih protesta, u glavnom gradu je privedeno više stotina ljudi, a 273 je zadržano u pritvoru.

Njih 188 je maloljetno (63 odsto), a većina njih ima 15 ili 16 godina.

Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre najavio je da će u toku dana posjetiti školsku upravu u Lilu.

Portparolka vlade Mod Brežon saopštila je da je raspoređivanje profesora na zamjeni počelo od jutros.

Srednjoškolski protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra.

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Glavni zahtjevi srednjoškolaca su bolji uslovi učenja i obrazovanja, kao i rješavanje problema sa rasporedom i resursima u školama.

(Tanjug)