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Jedna osoba povrijeđena u sudaru tri vozila

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12.10.2026 10:40

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 11. oktobra u mjestu Pilica kod Zvornika, kada su se sudarila tri putnička vozila.

U nezgodi, koja se na magistralnom putu Zvornik – Bijeljina dogodila oko 11.55 časova, učestvovali su automobili "pežo" kojim je upravljao V.M. iz Bijeljine, „golf“ za čijim upravljačem je bio N.M. iz Bijeljine, te "mercedes" kojim je upravljao M.L. sa područja Zvornika.

Tjelesne povrede u ovoj nezgodi zadobio je vozač "golfa" N.M., kojem je ljekarska pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik. Iz policije je potvrđeno da protiv vozača "pežoa" V.M. slijedi pokretanje prekršajnog postupka.

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Saobraćajna nesreća

Zvornik

vozač

PU Zvornik

Crna hronika

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