Težak udes u centru grada, ima povrijeđenih

U centru Sarajeva, jutros je došlo do teže saobraćajne nesreće.

Nesreća se dogodila na uglu Skenderije i Tabašnice, a kako se može vidjeti na fotografijama koje je zabilježio fotoreporter portala Radiosarajevo, sudarila su se dva vozila.

Hronika Teška saobraćajka u BiH: Troje povrijeđenih nakon slijetanja škode

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a prema informacijama s mjesta nesreće ima i povrijeđenih.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli kako im još ništa nije prijavljeno.