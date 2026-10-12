Težak udes u centru grada, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U centru Sarajeva, jutros je došlo do teže saobraćajne nesreće.
Nesreća se dogodila na uglu Skenderije i Tabašnice, a kako se može vidjeti na fotografijama koje je zabilježio fotoreporter portala Radiosarajevo, sudarila su se dva vozila.
Hronika
Teška saobraćajka u BiH: Troje povrijeđenih nakon slijetanja škode
Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a prema informacijama s mjesta nesreće ima i povrijeđenih.
Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli kako im još ništa nije prijavljeno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
12
18
12
07
12
02
11
58
11
56
Trenutno na programu