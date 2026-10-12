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Težak udes u centru grada, ima povrijeđenih

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12.10.2026 10:29

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U centru Sarajeva, jutros je došlo do teže saobraćajne nesreće.

Nesreća se dogodila na uglu Skenderije i Tabašnice, a kako se može vidjeti na fotografijama koje je zabilježio fotoreporter portala Radiosarajevo, sudarila su se dva vozila.

Полиција ФБиХ

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Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a prema informacijama s mjesta nesreće ima i povrijeđenih.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli kako im još ništa nije prijavljeno.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

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