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Državljanin Turske pronađen izboden na ulici

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12.10.2026 10:18

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Državljanin Turske M. D. pronađen je rano jutros izboden i bez svijesti na ulici u Podgorici.

Iz policije su naveli da je M. D. pronađen oko 3.40 sati u Moskovskoj ulici i da se sumnja da je ubodna rana nanesena nožem.

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Povrijeđeni je transportovan u Klinički centar Crne Gore, javio je portal Radio-televizije Crne Gore.

Policija preduzima mjere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

(Srna)

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Crna Gora

Podgorica

napad nožem

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