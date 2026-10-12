Državljanin Turske pronađen izboden na ulici

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Turske M. D. pronađen je rano jutros izboden i bez svijesti na ulici u Podgorici.
Iz policije su naveli da je M. D. pronađen oko 3.40 sati u Moskovskoj ulici i da se sumnja da je ubodna rana nanesena nožem.
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Povrijeđeni je transportovan u Klinički centar Crne Gore, javio je portal Radio-televizije Crne Gore.
Policija preduzima mjere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.
(Srna)
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