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Pao dvojac iz Banjaluke nakon mekljaže ispred kafića

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12.10.2026 11:09

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шака рука прсти песница
Foto: Pexel/ Kindel Media

Banjalučani B.B. i Lj.V. uhapšeni su nakon što su iza ponoći izazvali tuču ispred jednog ugostiteljskog objekta u Banjaluci.

Incident se dogodio oko pola jedan iza ponoći, kada su osumnjičeni narušili javni red i mir fizičkim obračunom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je Lj.V. u krvi imao čak 1,93 promila alkohola, naveli su iz policije u Banjaluci.

Iz policije je saopšteno da su obojici izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

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Tagovi :

Tuča

Banja Luka

PU Banjaluka

hapšenje

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