Pao dvojac iz Banjaluke nakon mekljaže ispred kafića

Banjalučani B.B. i Lj.V. uhapšeni su nakon što su iza ponoći izazvali tuču ispred jednog ugostiteljskog objekta u Banjaluci.

Incident se dogodio oko pola jedan iza ponoći, kada su osumnjičeni narušili javni red i mir fizičkim obračunom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je Lj.V. u krvi imao čak 1,93 promila alkohola, naveli su iz policije u Banjaluci.

Iz policije je saopšteno da su obojici izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.