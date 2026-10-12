Pao dvojac iz Banjaluke nakon mekljaže ispred kafića

Autor:ATV redakcija
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Banjalučani B.B. i Lj.V. uhapšeni su nakon što su iza ponoći izazvali tuču ispred jednog ugostiteljskog objekta u Banjaluci.
Incident se dogodio oko pola jedan iza ponoći, kada su osumnjičeni narušili javni red i mir fizičkim obračunom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je Lj.V. u krvi imao čak 1,93 promila alkohola, naveli su iz policije u Banjaluci.
Iz policije je saopšteno da su obojici izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.
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