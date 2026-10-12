Prijavio da je izgubio vozačku, pa je dao policiji na uvid

Protiv D.P. iz Novog Grada podnesen je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja".

Osumnjičeni je 2022. godine lažno prijavio da je izgubio vozačku dozvolu, nakon čega mu je izdata nova.

Prevara je otkrivena 24. septembra, kada je tokom kontrole u saobraćaju na uvid predao upravo stari, poništeni dokument.