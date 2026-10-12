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Tijelo mladića (19) pronađeno u hotelu: Preminuo od strujnog udara

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12.10.2026 11:46

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Foto: Pexels

Tijelo devetnaestogodišnjaka pronađeno je u samačkom hotelu u Rakovici u Beogradu, a pretpostavlja se da je preminuo usljed strujnog udara, javili su beogradski mediji.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je jutros preminuo od strujnog udara kada se okliznuo i kofu sa vodom prolio na TA peć pod naponom, prenosi Srna.

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Tagovi :

strujni udar

Hotel

Beograd

Stradao mladić

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