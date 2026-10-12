Tijelo mladića (19) pronađeno u hotelu: Preminuo od strujnog udara

Autor:ATV redakcija
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Tijelo devetnaestogodišnjaka pronađeno je u samačkom hotelu u Rakovici u Beogradu, a pretpostavlja se da je preminuo usljed strujnog udara, javili su beogradski mediji.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je jutros preminuo od strujnog udara kada se okliznuo i kofu sa vodom prolio na TA peć pod naponom, prenosi Srna.
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Voda je došla u kontakt sa električnim instalacijama peći pod naponom, što je izazvalo strujni udar.
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