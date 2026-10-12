Vozač "renoa" zadobio teške povrede nakon slijetanja s puta

Jedna osoba teško je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 10. oktobra na magistralnom putu Srbac-Derventa, u mjestu Vlakinci kod Srpca.

Do nezgode je došlo oko 14.35 časova kada je vozilo "reno", kojim je upravljao I.Đ. iz Srpca, sletjelo sa kolovoza.

Vozač je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Gradiška. Iz policije apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i vožnju prilagode uslovima na putu.