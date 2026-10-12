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Pao lopov iz Srpca: Obijao rezervoare i krao gorivo

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12.10.2026 10:49

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Пао лопов из Српца: Обијао резервоаре и крао гориво
Foto: ATV

D.Lj. iz Srpca uhapšen je zbog sumnje da je na području Gradiške počinio tri krivična djela "Teška krađa" i jednu "Krađu".

Osumnjičeni je od 20. septembra do 9. oktobra 2026. godine na više lokacija alatom nasilno otvarao rezervoare motornih vozila i iz njih krao gorivo. Pretresom kuće i vozila koje koristi pronađeni su predmeti koji ga povezuju sa ovim krivičnim djelima.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog dostavi izvještaj nakon kompletiranja predmeta.

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Tagovi :

Srbac

Krađa

gorivo

hapšenje

PU Gradiška

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