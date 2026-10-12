Banjalučanin prijetio sugrađanki, pa završio iza rešetaka

Autor:ATV redakcija
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Banjalučanin Z.J. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".
Banjalučkoj policiji je 10. oktobra oko 16.50 časova sugrađanka prijavila da joj je Z.J. uputio ozbiljne prijetnje, što je kod nje izazvalo strah i osjećaj ugroženosti. Osumnjičeni je ubrzo lociran i lišen slobode.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv Z.J. biće podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
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