Srednjoškolci maltretirali mladića u tržnom centru, pa snimak objavili na društvenim mrežama

Dvojica mlađih srednjoškolaca brutalno su maltretirala mladića u tržnom centru Point u Zagrebu, a svoje iživljavanje snimali su i objavljivali na Instagramu.

Slučaj, koji se dogodio krajem avgusta, dospio je do policije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i nadležnog tužilaštva, a potom i pred Opštinski krivični sud u Zagrebu. Tinejdžeri su kažnjeni zbog nasilničkog ponašanja kojim su žrtvu svjesno doveli u ponižavajući položaj.

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Kako prenosi Jutarnji list, obojica su pred sudskim vijećem priznala krivicu, izrazila žaljenje i kajanje i navela da su svjesna neprihvatljivosti svog ponašanja. Jedan od njih zatražio je blažu kaznu, odnosno da ne bude upućen u vaspitnu ustanovu. Obojica su obećala da će nastaviti školovanje.

Sud je, uprkos molbi jednog od njih, prvom maloljetniku izrekao vaspitnu mjeru upućivanja u vaspitnu ustanovu, u trajanju do dvije godine. Drugom je određena pojačana briga i nadzor, uz obavezan dnevni boravak u vaspitnoj ustanovi, kao i uključivanje u program odvikavanja od droge.

Šta se desilo?

Nasilje je počelo jedne večeri, kada su tinejdžeri ušli u jednu od prostorija tržnog centra i namjerno se okomili na mladića. Zahtjevali su da sa njima ode do stepeništa za evakuaciju, gdje su ga natjerali da klekne i izvini se. Uplašen, mladić je to učinio, nakon čega su uslijedili udarci u glavu i tijelo. Jedan od tinejdžera snimao je napad mobilnim telefonom, dok se drugi, zajedno sa još jednom zasad neidentifikovanom osobom, smijao prizoru.

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Maltretiranje se nastavilo i narednog dana, kada su mladića u liftu tržnog centra šamarali, udarali nogama i vrijeđali. Jedan od napadača potom ga je izvukao iz lifta, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba. Snimci oba incidenta kasnije su objavljeni na društvenim mrežama. Međutim, oni nisu bili jedini dokaz u postupku, jer je nasilničko ponašanje zabilježio i video-nadzor tržnog centra.