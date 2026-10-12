Objavljena karta rizičnih zemalja za putovanje: Evo gdje se nalazi BiH

Američka bezbjednosna kompanija Global Guardian objavila je novu kartu rizika za putovanja u 2027. godini. BiH svrstana je u kategoriju umjerenog rizika, dok se Hrvatska nalazi među zemljama s niskim bezbjednosnim rizikom.

Prema objavljenoj procjeni, BiH nalazi se u kategoriji umjerenog bezbjednosnog rizika. Hrvatska je, s druge strane, svrstana među zemlje s niskim rizikom, zajedno s nizom evropskih država.

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Važno je naglasiti da je riječ o procjeni privatne američke bezbjednosne kompanije, a ne o zvaničnoj međunarodnoj rang-listi opšte sigurnosti država.

Na osnovu čega se procjenjuje sigurnost?

Global Guardian je u svojoj analizi obuhvatio nekoliko ključnih faktora koji mogu uticati na sigurnost putnika i boravak u određenoj zemlji.

Među njima su:

kriminal i nasilje;

oružani sukobi i terorizam;

politička nestabilnost i građanski nemiri;

dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite;

stanje infrastrukture;

prirodne katastrofe i rizici.

Na osnovu ovih pokazatelja države i pojedine regije raspoređene su u pet kategorija, od niskog do ekstremnog rizika.

Umjereni rizik, u koji je svrstana BiH, ne znači da je putovanje nužno opasno. Ova kategorija predstavlja procjenu različitih bezbjednosnih faktora koje putnici trebaju uzeti u obzir prilikom planiranja boravka.

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Hrvatska među sigurnijim zemljama

Za razliku od BiH, Hrvatska se nalazi u kategoriji niskog bezbjednosnog rizika.

U istoj grupi nalaze se i Slovenija sa Balkana te Švajcarska, Norveška, Portugal, Irska i Finska.

Ove zemlje karakterišu povoljnije sigurnosne prilike i veći kapacitet institucija da odgovore na različite krizne situacije.

Ipak, ni najniža kategorija rizika ne znači da su zemlje potpuno oslobođene kriminala, nesreća ili drugih prijetnji.

Jedna od značajnijih promjena na karti za 2027. godinu odnosi se na Iran, koji je svrstan u kategoriju ekstremnog sigurnosnog rizika, prenosi RadioSarajevo.