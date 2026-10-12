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Dostupna četiri nova lijeka za liječenje kancera

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12.10.2026 09:31

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Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

U Srbiji su od 1. oktobra dostupna četiri nova lijeka za liječenje kancera dojke, bešike, jetre, jajnika i žučnih puteva, čime je savremenim terapijama obuhvaćeno ukupno 10 onkoloških indikacija.

Inovativne terapije znatno su unaprijedile mogućnosti liječenja pojedinih malignih bolesti, tako je za karcinom dojke, osim svih dostupnih lijekova, od oktobra obezbijeđen još jedan inovativni lijek koji je pokazao izuzetne rezultate u preživljavanju pacijentkinja, piše Blic.

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Napredak je ostvaren i u liječenju karcinoma jajnika, gdje molekularna dijagnostika i određivanje BRCA mutacionog i HRD statusa omogućavaju odabir pacijentkinja koje mogu da imaju najveću korist od ciljane terapije PARP inhibitorima.

Proširenje dostupnosti ovih lijekova na pacijentkinje sa HRD pozitivnim tumorima koje nemaju BRCA mutaciju omogućava većem broju žena terapiju održavanja, kojom se može odložiti povratak ili napredovanje bolesti.

U liječenju karcinoma pluća znatno su unaprijeđene mogućnosti zahvaljujući preciznoj dijagnostici, imunoterapiji i ciljanim terapijama, a poseban napredak ostvaren je u liječenju sitnoćelijskog karcinoma pluća, jednog od najagresivnijih maligniteta za koji je pacijentima dostupna nova terapijska mogućnost.

Ipak, imunoterapija i savremene ciljane terapije i dalje nisu dostupne svim pacijentima sa skvamoznim i nesitnoćelijskim metastatskim karcinomom pluća.

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Kod karcinoma mokraćne bešike uvedena je savremena terapijska opcija za resektabilni mišićno-invazivni karcinom u nemetastatskom stadijumu, dok se očekuje i uvođenje imunoterapijskih lijekova za metastatski oblik bolesti o trošku zdravstvenog osiguranja.

Kada je riječ o karcinomu grlića materice, prevencija se sprovodi i kroz HPV vakcinaciju, ali obuhvat vakcinisane djece nije dovoljno dobar.

Dostupnost inovativnih terapija za karcinom endometrijuma i grlića materice razlikuje se od mogućnosti liječenja karcinoma jajnika.

U oblasti hematoloških maligniteta, oboljelima od multiplog mijeloma dostupna je savremena terapija u slučaju povratka bolesti, dok se kao mogućnost za unapređenje liječenja navodi uvođenje monoklonskih antitijela u prvoj terapijskoj liniji kod novodijagnostikovanih pacijenata.

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Pomoćnik ministra zdravlja Srbije Dragana Vujičić rekla je da je država napravila veliki iskorak za onkološke pacijente, tako što o svom trošku omogućava liječenja najsavremenijim terapijama, između ostalog i proširenjem liste lijekova.

U Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli gotovo 45.000 ljudi, dok više od 20.000 pacijenata premine.

(Srna)

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Srbija

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