Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

Autor:ATV redakcija
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Policija u Kneževu uhapsila je D.B. iz Kneževa zbog sumnje da je fizički napao i povrijedio sugrađanina, koji je zbog zadobijenih povreda hitno prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.
Incident se dogodio 10. oktobra oko 14.00 časova u Kneževu.
Policijskim alkotestiranjem utvrđeno je da je napadač u krvi imao čak 1,78 g/kg alkohola.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv D.B. slijedi izvještaj za krivično djelo "Tjelesna povreda".
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