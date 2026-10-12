Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

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Foto: ATV

Policija u Kneževu uhapsila je D.B. iz Kneževa zbog sumnje da je fizički napao i povrijedio sugrađanina, koji je zbog zadobijenih povreda hitno prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

Incident se dogodio 10. oktobra oko 14.00 časova u Kneževu. Policijskim alkotestiranjem utvrđeno je da je napadač u krvi imao čak 1,78 g/kg alkohola. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv D.B. slijedi izvještaj za krivično djelo "Tjelesna povreda".

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