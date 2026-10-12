Logo

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 11:58

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policija u Kneževu uhapsila je D.B. iz Kneževa zbog sumnje da je fizički napao i povrijedio sugrađanina, koji je zbog zadobijenih povreda hitno prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

Incident se dogodio 10. oktobra oko 14.00 časova u Kneževu.

Policijskim alkotestiranjem utvrđeno je da je napadač u krvi imao čak 1,78 g/kg alkohola.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv D.B. slijedi izvještaj za krivično djelo "Tjelesna povreda".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

hapšenje

Kneževo

OJT Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

МУП РС полиција лого возило

Hronika

Pala tri lica sa potjernica, jedan osumnjičen za pronevjeru

25 min

0
Затвор

Hronika

Banjalučanin prijetio sugrađanki, pa završio iza rešetaka

32 min

0
Полиција, увиђај

Hronika

Vozač "renoa" zadobio teške povrede nakon slijetanja s puta

46 min

0
шака рука прсти песница

Hronika

Pao dvojac iz Banjaluke nakon mekljaže ispred kafića

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

12

02

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

11

58

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

11

56

Košarac: Dodik i Vučić čuvaju interes Srba jasnom nacionalnom politikom

11

53

Pucnjava u školi u Francuskoj: Ranjeni direktor i nastavnik, uhapšen učenik (14)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima