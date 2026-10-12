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Pavloviću i Maliću zbog lošeg zdravlja odgođeno izvršenje kazne

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12.10.2026 10:08

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Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне
Foto: ATV

Sud BiH odgodio je, zbog zdravstvenog stanja, izvršenje kazne predsjedniku Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojinu Pavloviću, kao i Miodragu Maliću, osuđenima na osnovu izmjena Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.

Pavlović je osuđen na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

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Njemu je zbog lošeg zdravstvenog stanja odobreno odgađanje izvršenja zatvorske kazne za tri mjeseca, odnosno do sredine januara 2027. godine, javio je Birn.

Malić je prema istom zakonu osuđen na tri godine zatvora jer je na skupu opozicije u novembru 2022. godine ispred RTRS-a nosio slike generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića, ali nije precizirano za koliko mu je odgođeno izdržavanje kazne.

(Srna)

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Vojin Pavlović

Miodrag Malić

Sud BiH

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