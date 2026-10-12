Meteorolog otkrio kada stiže snijeg: Od ovog datuma kreće prava zima

Vremenske prilike u posljednjih nekoliko godina sve češće iznenađuju naglim promjenama temperature, obilnim padavinama i snažnim olujama koje za sobom ostavljaju veliku materijalnu štetu.

Smjene godišnjih doba kao da se dešavaju u roku od nekoliko sati, pa se postavlja pitanje šta stoji iza sve izraženijih vremenskih ekstrema i da li će ovakve pojave postati naša svakodnevica.

Da li su proljeće i jesen definitivno nestali, koliko uopšte možemo da vjerujemo aplikacijama za prognozu na telefonu i šta nas čeka u narednom periodu, za emisiju “Puls Srbije vikend” govorio je Nedeljko Todorović, meteorolog.

"Prva polovina jeseni je topla, srednji dio svježiji, a njen kraj, odnosno novembar, hladan. Stvar je u tome što promjene vremenskih prilika, bilo da je riječ o češćoj kiši ili čak snijegu u novembru, nisu monotone i ne odvijaju se postepeno, iz dana u dan", rekao je Nedeljko Todorović.

Meteorolog je objasnio da zbog promjene cirkulacije, smjene ciklona i anticiklona, kao i promjena vazdušnog pritiska i naoblačenja, dolazi do naglih temperaturnih oscilacija.

"Tako je u četvrtak u Beogradu maksimalna temperatura bila 29,6 stepeni, dok je već sutradan hladan vazduh sa sjevera Evrope oborio temperaturu na 21 stepen", navodi Todorović.

Jesen donosi sve češća zahlađenja

Kako je naveo, vremenske prilike u narednom periodu obilježiće smjene toplijih i hladnijih dana, a meteorolog je objasnio šta nas očekuje nakon završetka miholjskog leta.

"Danas je taj hladan vazduh pomjeren sjevernije, a novi tek pristiže. U međuvremenu, ciklon iz Sredozemlja donosi oblake i kišu, pa je zbog južnog strujanja ponovo otoplilo. Međutim, tokom noći ponovo stiže hladan vazduh sa sjevera, pa će sutra biti i desetak stepeni hladnije nego danas", rekao je Todorović za “Kurir TV” i objasnio da takve smjene toplijeg i hladnijeg vremena su karakteristične za jesen, uz izuzetak miholjskog ljeta, kada vreme može da bude stabilno sedam do deset dana.

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"Svako naredno naoblačenje i zahlađenje donosiće niže temperature. Iako se smjenjuju topliji i hladniji dani, kada se sve sabere, temperature postepeno opadaju, u skladu s kalendarom", kaže on. Meteorolog je otkrio kakva je vremenska prognoza za naredne dane i da li će nakon pada temperature uslijediti novi talas toplijeg vremena.

"Tokom noći i sutra stiže hladan vazduh, pa će u većini mjesta biti od 7 do 10 stepeni hladnije u odnosu na danas. Takvo vrijeme zadržaće se veći dio naredne sedmice, od poned‌jeljka, 12. oktobra, pa do 15. ili 16. oktobra. Maksimalne temperature biće ispod 20 stepeni, uglavnom između 14 i 19 stepeni. Minimalne temperature biće nešto više zbog oblačnosti, a očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme. Padavina će biti veoma malo, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu je veoma mala vjerovatnoća da na kratko padne kiša. Između 18. i 20. oktobra ponovo se očekuje blagi porast temperature, pa bi maksimalne vrijednosti mogle da dostignu 20 ili 21 stepen. Ipak, to su kraći periodi toplijeg vremena. Nastaviće se smjena toplijih i hladnijih dana, čime se postepeno približavamo zimi", objasnio je meteorolog.

Nedeljko Todorović pojasnio je i zašto često možemo da čujemo kako u jednom dijelu Beograda sija sunce, dok je samo desetak kilometara dalje pravi potop.

"To je tipična ljetna situacija, kada se javljaju lokalni pljuskovi. Grmi, pada jaka kiša i dolazi do plavljenja pojedinih dijelova grada, kao što smo viđali na Novom Beogradu i u Zemunu, dok se na drugom kraju, prema Voždovcu, Kaluđerici ili Zvezdari, vidi samo oblak koji se crni. To je karakteristika ljetnih padavina. Kako se približavamo zimi, pljuskovi su sve rijeđi, a padavine su uglavnom dugotrajnije – kiša može da pada nekoliko sati, pa čak i dan ili dva", kaže on.

Meteorolog je istakao da po karakteristikama padavina, najvjerovatnije smo već ušli u hladnu polovinu godine. U Srbiji i unutrašnjosti Balkana sada uglavnom neće biti pljuskova i grmljavine, osim što su takve pojave moguće na krajnjem jugu. Očekuje se obična kiša. Nasuprot tome, u Sredozemlju, odnosno nad Italijom, Jadranom i Egejem, počinju pljuskovi i grmljavine.

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"Kada se takve pojave premjeste u Sredozemlje, to je jedan od pokazatelja da ulazimo u hladnu polovinu godine", rekao je Todorović za Kurir TV.

Kakvo nas vrijeme čeka do kraja oktobra?

Meteorolog je upozorio na izostanak ozbiljnijih padavina i objasnio kako će se vremenske prilike mijenjati u narednim ned‌jeljama.

"Nažalost, iza nas je dug period sušnog vremena, pa nedostaje i kiše i vode. Za sada se ne nazire ozbiljnija promjena koja bi donela obilnije, dugotrajne padavine tokom nekoliko dana i bar donekle popravila situaciju, posebno kada je riječ o poljoprivredi, jer je zemljište suvo, a predstoji jesenja sjetva", objašnjava Nedeljko i ističe da se takva promjena ne očekuje, jer će se cikloni će se uglavnom kretati sjevernije, prema Skandinaviji, ili će ostajati u Sredozemlju pa se zato bar do kraja oktobra ne nazire ozbiljnije pogoršanje vremena koje bi donijelo obilniju kišu.

"Što se tiče padavina, u narednom periodu nećemo dobijati ni crvena ni narandžasta upozorenja. Ni temperature neće predstavljati neki poseban ekstrem. Tokom naredne sedmice maksimalne temperature od 14 do 18, odnosno 19 stepeni biće oko prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Trenutno se prosječne maksimalne temperature kreću oko 19 stepeni, a zatim postepeno opadaju. Krajem oktobra prosjek je oko 15 ili 16 stepeni. Polako ulazimo u pravu jesen", kaže on.

Pojasnio je i koje grupe ljudi najviše osjećaju i promjene u zdravlju zbog naglog pada temperature.

“Promjene vremena najviše osjećaju tipične meteoropate, naročito pred promjenu vremenskih prilika. Kada počne da duva južni vjetar i dođe do porasta temperature, mnogi osjećaju tegobe. Kada prođe atmosferski front i počne kiša, često dolazi do olakšanja. To nije povezano isključivo sa meteorološkim parametrima, već i sa promjenama jonizacije u atmosferi, koja je povezana sa strukturom atmosfere”.

Meteorolog kaže da je sve navedeno međusobno povezano, a građani promjene najčešće primjećuju kroz promjenu vremenskih prilika.

Istakao je da se zona padavina trenutno nalazi nad južnom Mađarskom, Slavonijom i zapadnom Bosnom. Tokom noći premiještaće se preko istočne Bosne, a iz Slavonije će stići u Vojvodinu i Beograd, da bi se sutradan pomijerala dalje ka jugu i jugoistoku Srbije.

"Prema prikazanoj situaciji, riječ je o terminu oko 14 časova. Pre toga će padavine zahvatiti Vojvodinu i područje prema Mađarskoj. Tokom popodneva oblačnost će se povlačiti ka jugoistoku. U Vojvodini bi kiša trebalo da prestane kasno pre podne, a u Beogradu oko 13 ili 14 časova. Najprije će padati slaba kiša, a količina padavina neće biti velika. Zbog toga smatram da oznake za grmljavinu na mapi nisu sasvim odgovarajuće, jer se očekuju znatno slabije padavine", rekao je.

Iako se već spekuliše o tome kakva nas zima očekuje, meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je kada bi snijeg mogao da se pojavi i zbog čega dugoročne prognoze treba uzeti sa rezervom.

"Kada govorimo o prvom snijegu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake. Pre tog datuma veća je vjerovatnoća da snega neće biti, a poslije njega raste mogućnost da se pojavi", kaže on.

Ipak, naglašava da pouzdane prognoze za tako dug period nema. Različiti izvori imaju različite argumente, a neki samo prenose prognoze drugih. Zato takvim najavama ne treba verovati bez rezerve jer su nepouzdane.

"Kod nas zimi obično imamo smjenu kiše, snega, suvog vremena i magle. To je karakteristično za našu zimu", zaključio je meteorolog Todorović.