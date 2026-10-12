Slavimo Miholjdan: Rođeni na ovaj dan dobili su posebne blagodati

Ime Otšelnik znači pustinjak koji se iz vjerskih razloga duhovno i materijalno odvojio od svijeta, da bi živio na osamljenom mjestu, a Sveti Kirijak je skoro cijeli život proveo u pustinji.

Bio je, kako uči hrišćanska crkva, moćni iscjelitelj bolesnih i blagi utješitelj tužnih, ali je cijeli život proveo bježeći od ljudske slave. Upokojio se 557. u 109. godini.

Mnoge porodice za krsnu slavu imaju Miholjdan.

Prema narodnom vjerovanju, poslije Miholjdana nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela, prenosi Informer.