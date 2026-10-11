Upalila se ova lampica u automobilu? Popravka može skupo da vas košta

Ako vozite dizelaša i na instrument-tabli se upali upozorenje na vodu u filteru goriva, nemojte ga zanemariti.

Pravovremena reakcija može da spriječi probleme sa radom motora i skupa oštećenja sistema za ubrizgavanje.

Lampice na instrument-tabli nisu tu samo da bi upozorile vozača na kvar koji je već nastao. Neke od njih signaliziraju problem koji, ako se na vrijeme ne otkloni, može da dovede do ozbiljnijih posljedica i velikih troškova.

Jedno od takvih upozorenja odnosi se na prisustvo vode u filteru goriva, a javlja se kod pojedinih dizel-automobila. Za razliku od benzinskih motora, dizelaši rade na principu samozapaljenja goriva pod visokim pritiskom i temperaturom. Zbog toga je ispravan rad sistema za ubrizgavanje posebno važan, a prisustvo vode u gorivu može da predstavlja ozbiljan problem.

Zašto se pali lampica za vodu u filteru goriva?

Tokom filtriranja goriva, voda se odvaja od dizela i sakuplja na dnu filtera, u dijelu predviđenom za njeno izdvajanje. Kada dostigne određeni nivo, senzor aktivira upozoravajuću lampicu na instrument-tabli.

Ako se upozorenje ignoriše, mogu se javiti poteškoće pri pokretanju motora, njegov neravnomeran rad, gubitak snage ili gašenje. Voda može da izazove i koroziju i oštećenje osjetljivih dijelova sistema za ubrizgavanje, čija popravka može biti veoma skupa.

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Zato je važno da se, čim primijetite ovu lampicu, provjeri stanje filtera i utvrdi da li je potrebno ispustiti nakupljenu vodu ili zamijeniti filter. U zavisnosti od modela vozila i uzroka upozorenja, servis može provjeriti i cijevi, spojeve i druge dijelove sistema za gorivo.

Filter goriva ne treba mijenjati samo kada se pojavi problem

Filteri goriva kod savremenih dizelaša mogu biti skupi, pa pojedini vlasnici pokušavaju da uštede odlaganjem zamjene. Međutim, takva odluka može da dovede do mnogo većih troškova ako filter više ne obavlja svoju funkciju kako treba. Interval zamjene zavisi od proizvođača, modela automobila i uslova vožnje.

Kod pojedinih vozila zamjena se predviđa nakon određenog broja pređenih kilometara ili određenog vremenskog perioda, zbog čega je najbolje pratiti servisni plan konkretnog automobila.

U našim uslovima vožnje, gdje kvalitet goriva i uslovi korišćenja mogu da variraju, vlasnici bi trebalo da obrate posebnu pažnju na redovno održavanje. Eventualno skraćivanje intervala zamjene treba dogovoriti sa stručnim servisom, umjesto da se primjenjuje isto pravilo na sve dizel-matore.

Važno je i da se koriste originalni ili kvalitetni zamjenski filteri provjerenih proizvođača, kao i da se gorivo sipa na pouzdanim benzinskim stanicama. Ako se upali lampica za vodu u filteru goriva, nemojte čekati sljedeći redovni servis — proverite uputstvo i odmah se obratite serviseru, prenosi Kamatica.