Nikšić i Isak na ispitivanju zbog afere "Spengavanje"

Premijer Federacije BiH (FBiH) Nermin Nikšić na ispitivanju je u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) u predmetu "Munjić i drugi", poznatiji kao afera "Spengavanje".

Tužioci POSKOK-a će Nikšića ispitati u svojstvu osumnjičenog, a očekuje se da iskaze da još lica osumnjičenih u predmetu "Munjić i drugi", među kojima i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Afera "Spengavanje" otkrivena je u oktobru 2025. godine kada su u javnost isplilave prepiske iz telefona tadašnjeg v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića.

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U porukama koje su razmjenjivali Munjić, federalni premijer Nermin Nikšić, šef Nikšićevog kabineta Arijana Huseinović-Ajanović, policijski službenik Muhamed Ohranović i drugi akteri govorilo se, između ostalog, o "spengavanju" lica koja su bila predmet policijskih i tužilačkih postupaka, zapošljavanjima i imenovanjima u javnim institucijama i informacijama o policijskim akcijama.

Tužilaštvo navodi da se radi o sistemskom djelovanju s ciljem ostvarivanja ličnih i političkih interesa, čime je narušeno povjerenje javnosti u institucije i pravosudni sistem, podsjećaju ferederalni mediji.

(Srna)