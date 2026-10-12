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Nikšić i Isak na ispitivanju zbog afere "Spengavanje"

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12.10.2026 13:13

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Никшић и Исак на испитивању због афере "Спенгавање"
Foto: ATV

Premijer Federacije BiH (FBiH) Nermin Nikšić na ispitivanju je u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) u predmetu "Munjić i drugi", poznatiji kao afera "Spengavanje".

Tužioci POSKOK-a će Nikšića ispitati u svojstvu osumnjičenog, a očekuje se da iskaze da još lica osumnjičenih u predmetu "Munjić i drugi", među kojima i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Afera "Spengavanje" otkrivena je u oktobru 2025. godine kada su u javnost isplilave prepiske iz telefona tadašnjeg v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića.

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U porukama koje su razmjenjivali Munjić, federalni premijer Nermin Nikšić, šef Nikšićevog kabineta Arijana Huseinović-Ajanović, policijski službenik Muhamed Ohranović i drugi akteri govorilo se, između ostalog, o "spengavanju" lica koja su bila predmet policijskih i tužilačkih postupaka, zapošljavanjima i imenovanjima u javnim institucijama i informacijama o policijskim akcijama.

Tužilaštvo navodi da se radi o sistemskom djelovanju s ciljem ostvarivanja ličnih i političkih interesa, čime je narušeno povjerenje javnosti u institucije i pravosudni sistem, podsjećaju ferederalni mediji.

(Srna)

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Nermin Nikšić

Ramo Isak

USKOK

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