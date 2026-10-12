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Danas sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a

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12.10.2026 07:59

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Милорад Додик и Драган Човић на конференцији за медије
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, koji će predvoditi lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović.

Početak sastanka, koji će biti održan u Palati Republike Srpske, predviđen je u 12.00 časova, najavljeno je iz SNSD-a.

Nakon sastanka planirana je konferencija za novinare.

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Dragan Čović

Izbori 2026

Milorad Dodik

Sastanak

SNSD

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