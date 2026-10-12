Danas sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a

U Banjaluci će danas biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, koji će predvoditi lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović.

Početak sastanka, koji će biti održan u Palati Republike Srpske, predviđen je u 12.00 časova, najavljeno je iz SNSD-a.

Nakon sastanka planirana je konferencija za novinare.