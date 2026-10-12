Zvorničanin nosio torbu sa skoro pola kile marihuane

Autor:ATV redakcija
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Zvornička policija uhapsila je A.L. sa područja Zvornika nakon što je kod njega pronađena i oduzeta veća količina opojne droge.
Policija u Zvorniku je 9. oktobra, sprovodeći akciju na sprečavanju zloupotrebe narkotika, na osnovu naredbe Osnovnog suda i uz saglasnost tužioca, izvršili pretres osumnjičenog.
Tom prilikom u torbi koju je koristio A.L. pronađena je PVC kesa sa marihuanom, ukupne bruto mase 386,45 grama.
Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
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