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Zvorničanin nosio torbu sa skoro pola kile marihuane

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12.10.2026 13:36

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Одузета марихуана од Зворничанина.
Foto: Ustupljena fotografija

Zvornička policija uhapsila je A.L. sa područja Zvornika nakon što je kod njega pronađena i oduzeta veća količina opojne droge.

Policija u Zvorniku je 9. oktobra, sprovodeći akciju na sprečavanju zloupotrebe narkotika, na osnovu naredbe Osnovnog suda i uz saglasnost tužioca, izvršili pretres osumnjičenog.

Tom prilikom u torbi koju je koristio A.L. pronađena je PVC kesa sa marihuanom, ukupne bruto mase 386,45 grama.

Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

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Tagovi :

marihuana

Zvornik

PU Zvornik

Droga

zaplijenjena droga

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