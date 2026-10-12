Počela isplata naknade za više od 2.000 korisnika

Autor:ATV redakcija
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Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske saopšteno je da je danas počela isplata novčane naknade za septembar za 2.039 korisnika koji su ostvarili pravo u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravilima za vrijeme nezaposlenosti.
Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
Potrebna dokumenta su popunjen zahtjev za naknadu, lična karta na uvid, broj tekućeg računa, kopija radne knjižice i 12 platnih lista, navodi se u saopštenju.
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