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Počela isplata naknade za više od 2.000 korisnika

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12.10.2026 13:30

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Мушкарац броји паре
Foto: ATV

Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske saopšteno je da je danas počela isplata novčane naknade za septembar za 2.039 korisnika koji su ostvarili pravo u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravilima za vrijeme nezaposlenosti.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Potrebna dokumenta su popunjen zahtjev za naknadu, lična karta na uvid, broj tekućeg računa, kopija radne knjižice i 12 platnih lista, navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Zavod za zapošljavanje

Isplata

Republika Srpska

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