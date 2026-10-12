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Tinejdžerka ustala iz sanduka na sopstvenoj sahrani

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12.10.2026 14:05

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Тинејџерку ваде из сандука на њеној сахрани
Foto: Screenshot/Youtube

Neobičan događaj šokirao je javnost kada je petnaestogodišnja Julejdi Iksotojac oživjela u sopstvenom sanduku, samo nekoliko sati nakon što je proglašena mrtvom u Gvatemali.

Zabrinuti članovi porodice i okupljeni ožalošćeni ostali su u potpunom neverici kada su shvatili da je tinejdžerka ipak živa.

Dramatični snimci prikazali su devojku kako se pomera i pridiže u sanduku, dok su okupljeni rođaci sa suzama radosnicama uzvikivali riječi oduševljenja.

Ova nesvakidašnja situacija otvorila je mnoga pitanja o brzopletim ljekarskim procjenama i nezvaničnim proglašenjima smrti na terenu.

Početak drame i kobna vožnja

Bizarna drama počela je nakon što se Julejdi onesvjestila tokom vožnje do medicinskog centra koju je organizovao njen otac Abraham Iksotojac.

Ovaj evangelistički pastor je odmah zaustavio automobil i provjerio krvni pritisak i disanje svoje ćerke, ali tvrdi da nije pronašao ništa te je sam konstatovao smrt na licu mjesta u ranim jutarnjim satima u subotu.

Pripreme za sahranu i neočekivani preokret

Prema riječima oca, ljekar nikada nije potvrdio dijagnozu, a zvanična potvrda o smrti nikada nije izdata.

Umjesto toga, kupljen je sanduk i organizovano je opelo za okupljene rođake kod kuće u El Hokotetu, da bi u jednom trenutku njena majka Lesvija Rios primjetila pokrete unutar sanduka i spasila svoje dete, prenosi Ajriš San.

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Tagovi :

tinejdžerka

sahrana

Mrtvački sanduk

Klinička smrt

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