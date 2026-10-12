Tinejdžerka ustala iz sanduka na sopstvenoj sahrani

Autor:ATV redakcija
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Neobičan događaj šokirao je javnost kada je petnaestogodišnja Julejdi Iksotojac oživjela u sopstvenom sanduku, samo nekoliko sati nakon što je proglašena mrtvom u Gvatemali.
Zabrinuti članovi porodice i okupljeni ožalošćeni ostali su u potpunom neverici kada su shvatili da je tinejdžerka ipak živa.
Dramatični snimci prikazali su devojku kako se pomera i pridiže u sanduku, dok su okupljeni rođaci sa suzama radosnicama uzvikivali riječi oduševljenja.
Ova nesvakidašnja situacija otvorila je mnoga pitanja o brzopletim ljekarskim procjenama i nezvaničnim proglašenjima smrti na terenu.
Bizarna drama počela je nakon što se Julejdi onesvjestila tokom vožnje do medicinskog centra koju je organizovao njen otac Abraham Iksotojac.
Ovaj evangelistički pastor je odmah zaustavio automobil i provjerio krvni pritisak i disanje svoje ćerke, ali tvrdi da nije pronašao ništa te je sam konstatovao smrt na licu mjesta u ranim jutarnjim satima u subotu.
Prema riječima oca, ljekar nikada nije potvrdio dijagnozu, a zvanična potvrda o smrti nikada nije izdata.
Umjesto toga, kupljen je sanduk i organizovano je opelo za okupljene rođake kod kuće u El Hokotetu, da bi u jednom trenutku njena majka Lesvija Rios primjetila pokrete unutar sanduka i spasila svoje dete, prenosi Ajriš San.
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