Dodik: Konaković hoće da što duže ostane na vlasti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pokušava da što duže ostane na vlasti, te upitao kako namjerava da formira vlast ako isključuje i HDZ i SNSD?

"Konaković hoće da kroz razne stvari ostane što duže, to je to. Pa kao ne može HDZ, ne može SNSD. Onako kako si mislio, radi! Onda da vidim, majstore, kako ti misliš da može", istakao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH koju je predvodio lider stranke Dragan Čović.

On je upitao zašto bi Konaković bio važan sagovornik o pitanju formiranja vlasti, navodeći da su mu bošnjački birači na opštim izborim već dali ocjenu da je gubitnik.

"Njegov bošnjački narod je rekao da je luzer. Šta ja ili Dragan imamo o njemu da govorimo", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanja novinara.